قال إسلام نبيل رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، إن إقامة عدد من الكبائن المكيفة لانتظار السائحين والمواطنين المواصلات الداخلية في أماكن مختلفة بمدينة شرم الشيخ تعد خطوة إيجابية وتطور جيد في تنشيط السياحة بالمدينة.

وأكد أن هذه الكبائن تعكس مدى الرقي والحضارة، التي تتميز بها مدينة السلام، وتعطي انطباع للسائحين ورواد المدينة بمدى الاهتمام بالسياحة والسعي الدائم لتوفير كافة سبل الراحة للسائحين مما يعود بمردود إيجابي علي تنشيط السياحة بمختلف الدول .

وأضاف أن جميع الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العالم أعربت عن إعجابها بهذه الكبائن. وأشار إلى أنه جرى إقامة الكبائن بطول طريق السلام وهو الطريق الرئيسي الذي يربط بين جميع أحياء المدينة، لافتا إلى أنها مزودة بخدمة الإنترنت .