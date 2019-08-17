"السياحة والمصايف" تفرض غرامة على شاطئ سيدي بشر لتحصيله رسوم إضافية

شن اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أمس، حملة مكبرة على عدد من الشواطئ، بدأها بشاطئ المندرة السياحي والمندرة العام، وحتى العصافرة المميز، وسيدي بشر.

وأسفرت الحملة عن تسجيل بعض مخالفات فرض "الإكراميات"، وعلى إثرها جرى رد المبالغ المتحصلة إلى أصحابها مع إعداد مذكرات بالمخالفات والغرامات المستحقة على مستأجري تلك الشواطئ.

كما تبين أثناء المرور على شاطئ سيدي بشر تحصيل مبلغ جنيهين نظير استعمال دورات المياه رغم أنها بالمجان، وتحررت المخالفات والغرامات المستحقة، في حين أن الشاطئ يعمل بنظام الخدمة لمن يطلبها.

وفي نفس السياق، قاد مراقب عام الشواطئ حملة باتجاه شواطئ العجمي، حيث تلاحظ بعض مخالفات زيادة أسعار تذاكر الدخول بشاطئ أبو يوسف الخدمة، وكذلك فرض إكراميات بشاطئ البيطاش المميز؛ وتم فرض غرامات على هذه الشواطئ.

جاء ذلك بمشاركة مدير إدارة المصايف ومدير إدارة السياحة ومدير إدارة المتابعة ومفتشي الإدارة.