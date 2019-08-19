ضبط 5 آلاف لتر بنزين وسولار ولحوم فاسدة في حملات مفاجئة بالشرقية

شنت الإدارات التموينية بالشرقية حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير 1290 محضرا متنوعا منها تحرير 933 محضرا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما جرى تحرير 357 محضرا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

وأشارت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة تموين بالمحافظة، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 29 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و250 كيلو أرز، و247 كيلو زيت، و25 برميل زيتون مخلل، و1000 كيلو عسل أسود، و110 كيلو لحوم فاسدة، و100 كيلو لبن بودرة، و250 كيلو عسل جلوكوز، و250 كيلو أرز، و400 كرتونة زيت، و24 شيكارة نشا.

وأضافت وكيل المديرية أن الحملات أسفرت عن ضبط سلع غير غذائية منها طن أسمنت، و1000 لتر سولار، و4000 لتر بنزين، ونصف طن حديد، و50 برميل منظفات، و1250 لتر زيت سيارات.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.