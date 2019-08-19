فيديو.. الجيش الليبي يحبط مؤامرة تركية لبناء قاعدة عسكرية بـ"مصراتة"

"يُعد بناء قاعدة عسكرية تركية في مدينة مصراتة الليبية خيانة عظمى لاستقلال الوطن تضاف لجرائم ميليشيات مصراتة وتنظيم الإخوان، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يرضي شرفاء مصراتة ولن يسمح به الجيش"، هذا ما أكدته غرفة الإعلام لعمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، وفق التقرير، أن تنظيم داعش الإرهابي يتواجد مع الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بمدينة مرزق، كما أطلق الجيش سلسلة من العمليات العسكرية السرية داخل عدد من المدن.

فيما أعلنت غرفة الإعلام لعمليات الكرامة، عن توجيه سلاح الجو ضربات جوية دمرت مشروع بناء قاعدة تركية في محيط الكلية الجوية مصراتة.

وأوضحت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أنها لا ترغب في استهداف مصراتة ومرافقها، إلا أن مساهمتها في المجهود الحربي ضد عمليات تحرير طرابلس من سيطرة التشكيلات المسلحة، اضطر الجيش لاعتبارها هدفاً مشروعاً لسلاح الجو.

ونفذ الجيش الليبي 13 ضربة جوية لمنشآت تابعة لميليشيات مصراتة، التي هي أجندة تركية على أرض ليبيا، وتعمل على عرقلة تقدم الجيش الوطني لتحرير العاصمة من جماعات المرتزقة والإرهابيين.