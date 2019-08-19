تمكنت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، اليوم، من السيطرة على حريق نشب في مخزن إحدى شركات المياه الغازية في منطقة السادس من أكتوبر. وحُرر محضر بالواقعة أحاله اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

ولم يُسفر الحريق عن إصابات أو خسائر بالأرواح، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث، وأمرت بندب المعمل الجنائي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق في مخزن إحدى شركات المياه الغازية في أكتوبر، وانتقلت القوات تحت إشراف اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إلى مكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، والذي أتى على محتويات المخزن من أخشاب وصناديق زجاجات المياه الغازية، وأجرت عملية تبريد لضمان عدم نشوب النيران مجددا.