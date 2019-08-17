تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع في إحدى الفلل السكنية بدائرة قسم العامرية ثان، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى المهندس مدحت عبدالفضيل رئيس حي العامرية ثان، إخطارا من غرفة العمليات الحي، يفيد باندلاع حريق خلف شركة ميدور بإحدى الفلل السكنية في نطاف الحي.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية ثان وبرفقتهم إدارة الحماية المدنية ومسؤولي الحي إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص نشوب حريق نتيجة ماس كهربائي، فيما سيطرت الحماية المدنية على الحريق.

وقال عبدالفضيل، لـ"الوطن"، إنه جرى رفع جميع مخلفات الآثاث الناتجة عن الحريق بمعدات ولوادر الحي، بعدما سيطرت قوات الحماية على الحريق، مؤكدا أنه لا يوجد إصابات أو خسائر بشرية.