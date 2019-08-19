طريقة حساب استهلاك الكهرباء بالمنزل إلكترونيا

قدمت وزارة الكهرباء عبر الموقع الرسمي لها خدمة "احسب استهلاكك" للمواطنين، للتمكن من حساب تقريبي لاستهلاك الكهرباء في المنزل.

وتستعرض "الوطن" خطوات الاستفادة من الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الكهرباء من هنـــــــــــا.

الضغط على خانة الخدمات، ثم "احسب استهلاكك".

اختيار عدد الأيام لحساب الاستهلاك.

اختيار عدد الوحدات الخاصة بكل جهاز، وعدد ساعات الاستهلاك في اليوم الواحد، فيظهر إجمالي الكيلووات المستخدمة لكل جهاز.

يمكن إضافة أجهزة غير المدونة بالأسفل وإضافة الحمل الفعلي وعدد الوحدات وعدد ساعات الاستخدام.

يظهر أسفل الصفحة إجمالي الاستهلاك.