أطاح إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، اليوم، بآمال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، فى التجديد له كرئيس للاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم، بحصوله على 21 صوتاً مقابل 14 صوتاً، ليُنهى بذلك مسيرة الأخير، التى دامت 9 سنوات.

ويستمر «العربى» رئيساً لـ«الاتحاد» لدورة جديدة تمتد حتى 2023، يشغل فيها المنصب، فيما تشكلت «هيئة المكتب» من محمد المصرى، نائباً أول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعادل ناصر نائباً ثانياً، وحسن جعفر سكرتيراً، ومحمد الفيومى أميناً للصندوق، ومحمد أبوالقاسم أميناً مساعداً.

وكشفت مصادر بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، أن التربيطات بدأت فور إعلان وزير التجارة والصناعة لأسماء المعينين، وأن عدداً من رؤساء الغرف التجارية اجتمعوا على مأدبة عشاء يوم الجمعة الماضى، مع محمود العربى، والد إبراهيم العربى، والرئيس الأسبق للاتحاد العام للغرف التجارية، لدعم ومساندة الأخير فى الانتخابات، فيما عقد «الوكيل» فى المقابل مأدبة عشاء فى اليوم التالى، فى أحد الفنادق، حضرها 10 رؤساء من الغرف التجارية.

وكشفت المصادر أن عدداً كبيراً من رؤساء الغرف التجارية يرون أن غرفة الإسكندرية استحوذت على جميع المزايا والمنح دون باقى الغرف.