7 معلومات عن قمة "تيكاد" في اليابان: تهدف لتنمية أفريقيا

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تقديره لشعب وحكومة اليابان لاستضافتها اجتماعات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7".

وأكد الرئيس، خلال رسالة لقمة "تيكاد"، التي تعقد في العاصمة اليابانية طوكيو، أن القمة منصة مهمة لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية، مشيرا إلى أن أجندة أفريقيا 2063 وإطلاق منطقة التجارة الحرة بمثابة حجر الزاوية للمساعي الأفريقية لتحقيق التكامل المنشود.

وشدد السيسي على أن القمة أكدت منذ انطلاقها الأولى عام 1993 بأنها منصة تجمع مختلف الشركات معا لدعم أفريقيا، موضحا أن عملية التكامل بأفريقيا انطلقت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين منذ إنشاء الاتحاد الأفريقي.

وتستعرض "الوطن" 7 معلومات عن قمة "تيكاد":

- انطلق مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية "تيكاد" عام 1993، بمبادرة من الحكومة اليابانية.

- تهدف قمة "تيكاد" إلى تعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين أفريقيا وشركائها للتنمية، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الأفريقية.

- تطورت قمة "تيكاد"، خلال 21 عامًا، لتصبح حدثًا عالميًا رئيسيًا وتفتح منتدى متعدد الأطراف لحشد الدعم الدولي لتنمية أفريقيا.

- تتضمن قمة "تيكاد" خمسة أطراف رئيسية يطلق عليهم المنظمون المشاركون هم: حكومة اليابان، مفوضية الاتحاد الإفريقي، مكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا التابع للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي.

- يتولى المنظمون المشاركون مسؤولية نجاح "تيكاد"، من خلال كل أوجه المشاركة وإنجاز المهام على المستويات التشغيلية والتقنية والبرامجية والمادية.

- شاركت اليابان في استضافة مؤتمرات طوكيو "تيكاد" الستة الماضية خلال أعوام، 1993 "تيكاد 1"، 1998 "تيكاد 2"، 2003 "تيكاد 3"، 2008 "تيكاد 4"، 2013 "تيكاد 5" و2016 "تيكاد 6".