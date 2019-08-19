أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال رسالة لقمة طوكيو، أن القمة منصة مهمة لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية.

وأعرب السيسي عن خالص تقديره لشعب وحكومة اليابان لإستضافة قمة الـ"تيكاد"، حسبما أفاد التلفزيون المصري في نبأ عاجل.

وشدد السيسي على أن القمة أكدت منذ انطلاقها الأولى عام 1993 بأنها منصة تجمع مختلف الشركات معا لدعن أفريقيا، موضحا أن عملية التكامل بأفريقيا انطلقت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين منذ إنشاء الاتحاد الأفريقي.

واستكمل السيسي أن أجندة أفريقيا 2063 وإطلاق منطقة التجارة الحرة بمثابة حجر الزاوية للمساعي الأفريقية لتحقيق التكامل المنشود.