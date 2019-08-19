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عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

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النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بمدارس جنوب سيناء

النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بمدارس جنوب سيناء

"موسى" عن تصريحات "صلاح": معسكر المنتخب كان "سداح مداح"

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"صحة مطروح" تعين "الصعيدي" مديرا لمستشفى الضبعة المركزي

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النطق بالحكم على 148 متهما باقتحام وحرق قسم سمالوط 4 سبتمبر المقبل

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