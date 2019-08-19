تمكنت الإدارة العامة بجمارك نويبع بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي من ضبط محاولة تهريب كميات من فلاتر المياه ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية، والتخلص من القيود الاستيرادية والتصديرية.

جاء ذلك بناءا على إخبارية مقدمة من مدير إدارة مكافحة التهريب بجمارك نويبع مفادها اعتزام الراكب "ج. م. م"، مصري الجنسية، تهريب كمية من البضائع المتنوعة ضمن مشمول البيان الجمركي 22289 لسنة 2019، ومحملة على السيارة قادمة من السعودية عن طريق الأردن، ومشمولة عبارة عن أمتعة شخصية.

وقرر مدير الجمرك تشكيل لجنة للمعاينة الفعلية، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 19 ألف فلتر مرشد للمياه، و2320 جلبة من النيكل، و8 ماكينات حلاقة شعر حريمي ورجالي، وعدد من الهواتف المحمولة والتابلت، وكمية من العدسات اللاصقة والعطور ومرطبات الجلد والشامبو مخبأة وموزعة داخل الكراتين والأجهزة الكهربائية المتنوعة.

وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 840 ألف و620 جنيه.