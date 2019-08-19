شيع الآلاف من أهالي مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية الليلة جنازة شاب توفي متأثرا بإصابته في حادث مروري منذ أسبوع بالمنصورة، والذي اكتشفت أسرته بوجود حبر بصمة على إصبعه داخل العناية المركزة ما أثارت الشكوك حول محاولة أحد المجهولين الحصول على بصمته.

وخرجت جنازة أحمد مجدي الدين أبوعريضة، 27 عاما، من مسجد "البازات" بمدينة طلخا، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي المدينة.

وقال والد الشاب المتوفي، إن إدارة المستشفى أخبرته بوفاة نجله "أحمد"، بعد أسبوع كامل من احتجازه داخلها بعد أن صدمته سيارة أثناء سيره في شارع المشاية بالمنصورة.

وأضاف والد المتوفي لـ"الوطن" أن حالة نجله كانت مستقرة داخل العناية المركزة قبل إبلاغه بوفاته، والعثور على حبر بصمة على إصبعه الإبهام، وبعدها مُنعت الزيارة ووضعوه على جهاز تنفس إلى أن توفى.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في العناية المركزة والأماكن التي تنقل المريض بداخلها داخل المستشفى، واستدعاء طاقم الأطباء والتمريض بالعناية، وسؤالهم حول واقعة حبر البصمات على إصبع المريض.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي صفحة تضامن مع الشاب المصاب اطلقوا عليها "كلنا أحمد أبوعريضة"، ونشروا صورا توضح آثار الحبر على إصبع يد المصاب، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقه.

يذكر أن الشاب أحمد مجدي الدين أبوعريضة، 27 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، من مدينة طلخا، أصيب في حادث تصادم، في منطقة المشاية السفلية بالمنصورة، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي للعلاج، وحجزه في غرفة العناية المركزة بالمستشفى بعد إجراء عملية استئصال الطحال، إلا أنه توفي اليوم.