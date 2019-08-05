ردت الإعلامية ريهام سعيد، على المنتقدين لها والساخرين منها بعد وعكتها الصحية الأخيرة، وذلك في أول ظهور إعلامي لها عقب مرضها وعودة برنامجها "صبايا" الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، موضحة أن البعض اتهمها زورًا أن السبب في مرضها هو إجراؤها عمليات تجميل.

وقالت "سعيد": "أنا لو عاملة عملية تجميل هقول إني عاملة عملية تجميل، ده مش حاجة عيب"، كما عرضت الإعلامية صورة لها في العام السابق، وقالت "دي كانت السنة اللي فاتت، هو أنا هنا شكلي وحش أو محتاجة تجميل في أي حاجة".

وتابعت: "فيه قلة قليلة بتظهر على السوشيال ميديا بجد مش عارفة مين دول، بيقولوا إني بمثل وإني مكنتش عيانة وبكذب وبعمل بروفة جامدة وعاوزة أعمل فيلم، الناس دي بتهري، أنا مش عشان أتشهر أحبس نفسي أكتر من شهر في البيت وأبشر على نفسي بالمرض، وأقلق كل اللي حواليا وأقلق أسرتي عليا".