وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة إلى المشككين في إنجازات الدولة، والمشروعات التي تطلقها القيادة السياسية، قائلا: "اتقوا الله في مصر"، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأوضح أن من لم ير ما يحدث في مصر من إنجازات ومشروعات قومية، مريض، يحتاج إلى علاج نفسي، وهو يخون الأمانة، ويتجاوز الحقيقة.

وأضاف "الديهي"، أنه من لا يرى ما يحدث من إنجازات في مصر، يحتاج لعلاج في بصيرته، وليس في بصرة، مؤكدًا أن ما يتم من مشروعات قومية بمثابة أمن قومي لمصر، توفر فرص العمل، وعملة صعبة، وتحقيق التنمية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الإعلامي، إلى أن هناك مشروعات قومية جارٍ تنفيذها على مدار الساعة على مستوى الجمهورية، وأن ما يتم على أرض مصر غير مسبوق في التاريخ، ويحتاج إلى مزيد من الاهتمام والحفاوة والتركيز الإعلامي عليه.

واستنكر تشكيك أعداء الدولة في المشروعات القومية، والتهكم والهجوم على الدولة، معقبًا: "موتوا بغيظكم".