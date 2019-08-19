استعرض الإعلامي نشأت الديهي، تقريرًا صادرًا من مؤسسة هارفرد للتنمية الدولية يؤكد نمو الاقتصاد المصري حتى عام 2027، وذلك خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، موضحًا أن الاقتصاد المصري أصبح مغري للمستثمرين ومثير لاهتمام المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وأوضح الديهي، أن التقرير أكد أن مصر تثير بخطى ثابتة نحو النمو الاقتصادي، وتصفه بالاقتصاد المركب الذي يعتمد على عدة أنشطة وليس نشاط واحد فقط، وتتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.8% عام 2027.

واعتبر الإعلامي، أن هذا التقرير رغم كونه مفرحا إلا أنه أقل من التوقعات حول الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الجميع أصبح يشيد بالاقتصاد المصري بعد أن كان نهبًا لبعض الفاسدين، الذين كانوا يديرون البلد على حساب هذا الوطن، وكنا نعيش فوق بركان من الفساد قبل عام 2010.