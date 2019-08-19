وائل الإبراشي: مصر قدمت أفضل نموذج في التعامل مع السوريين

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على واقعة إغلاق المطعم السوري بالإسكندرية بعد استغاثة سيدة متضررة من أعمال صاحب المطعم، مؤكدا أنه كانت هناك محاولة من "أناس معروفين"، لإحداث وقيعة بين المصريين والسوريين المتواجدين بمصر عن طريق السوشيال ميديا، ولكن الشعب المصري أحبط تلك المحاولات.

وأوضح "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن مصر قدمت أفضل نموذج للتعامل مع السوريين وغيرهم ممن يلجأون لمصر ويعتبرونها ملاذًا لهم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفيصل بين أي مخطئ سواء مصري أو غير مصري هو القانون.

بالصور.. إغلاق المطعم السوري بالشمع الأحمر استجابة لاستغاثة سيدة الإسكندرية

وأكد الإعلامي، أن البعض يريد إحداث وقيعة في العلاقات المصرية السورية، موضحًا أن مصر ستكون ملاذًا للأخوة الأشقاء في أي دولة إذا احتاجوا لذلك، طالما أنه يخضع لقوانين.

وقرر اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، اليوم، غلق المطعم السوري الذي اشتكت سيدة سكندرية من المطبخ الخاص به، وتشميعه بالشمع الأحمر، بعد أن تبين وجود عدة مخالفات جسيمة.