قال محمد صفوت فودة، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندرية وضواحيها، إنه تم نقل جثمان العارف بالله الشيخ برهان الدين أبوالإخلاص الزرقاني من ضريحه وشقيقته السيدة أم محمد، مشيرا إلى أن جسديهما كأنهما نائمين، حسب تعبيره.

وجه السيسي بنقل ضريحه.. من هو العارف بالله الزرقاني؟

وأوضح فودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن جثمان الشيخ أبوالإخلاص كان بحالته الطبيعية رغم وفاته منذ 41 عاما، مشيرا إلى نقل الضريح لحديقة مسجد سيدي أبي العباس المرسي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بنقل أحد المقامات في مسجد، والذي يعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المكان للمنفعة العامة، مؤكدا خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، ضرورة التعامل مع الموقف خلال يومين على الأكثر، لأن "هذا الأمر لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم".