بعثة منتخب ناشئي اليد تغادر مطار القاهرة وسط هتافات الجماهير

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة منتخب مصر لكرة اليد الناشئين، عقب وصولها قادمة من مقدونيا، بعد التتويج بلقب بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ كرة اليد المصرية.

وشهد مطار القاهرة، احتفالات كبيرة من قبل الجماهير، وتواجدت فرق التنورة والطبل البلدي، ورفعت الجماهير الأعلام المصريةـ خلال احتفالاتهم أمام مبنى الركاب 3 بالمطار .

وكان في استقبال البعثة لدي وصولهم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، وعدد كبير من ممثلي وزارة الشباب في المطار، وسط استعدادات وتكثيفات أمنية من قبل قوات أمن المطار لتأمين احتفالات الجماهير ووصول اللاعبين.

وحصد المنتخب الوطنى لناشئي كرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32/28 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى نهائى البطولة.

وتأهل منتخب مصر لناشئي كرة اليد للمباراة النهائية بعد الفوز على البرتغال فى الدور قبل النهائي وفاز الفراعنة على أيسلندا فى دور الـ 8 منافسات كأس العالم قبل الانتصار علي حساب سلوفينيا فى دور 16.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28 وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا 47 /20.