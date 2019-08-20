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عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

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المعلق خالد خيري: جمعت معلومات عن ناشئي اليد قبل المونديال بـ 3 أيام

المعلق خالد خيري: جمعت معلومات عن ناشئي اليد قبل المونديال بـ 3 أيام

أحزاب تقترح إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية.. وسياسي: تحقق التوازن

أحزاب تقترح إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية.. وسياسي: تحقق التوازن

19 محطة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

19 محطة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

ضبط معمل لحوم غير صالحة لمطاعم سورية في الإسكندرية

ضبط معمل لحوم غير صالحة لمطاعم سورية في الإسكندرية

يحدث اليوم.. بدء تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر وحفل مسار إجباري

يحدث اليوم.. بدء تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر وحفل مسار إجباري

طبيب قلب: السجائر بها 600 مادة سامة وزفت وسم فئران

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المعلق خالد خيري: جمعت معلومات عن ناشئي اليد قبل المونديال بـ 3 أيام

المعلق خالد خيري: جمعت معلومات عن ناشئي اليد قبل المونديال بـ 3 أيام

تنبأ قبل 50 سنة بتنمية المحمودية.. مريدو "الزرقاني" يروون ذكرياتهم مع صاحب المقام المنقول

تنبأ قبل 50 سنة بتنمية المحمودية.. مريدو "الزرقاني" يروون ذكرياتهم مع صاحب المقام المنقول

بعد عيد الأضحى.. إليك الإجازات الرسمية المتبقية هذا العام

بعد عيد الأضحى.. إليك الإجازات الرسمية المتبقية هذا العام

في يوم العمل الإنساني.. حكاية "سامر" المصري المتطوع بمطافئ سويسرا

في يوم العمل الإنساني.. حكاية "سامر" المصري المتطوع بمطافئ سويسرا

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البحيرة.. "قرية العفاريت" تستنزف أموال مشاهير الفن والرياضة "المؤمنين بالسحر"

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