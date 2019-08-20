يحدث اليوم.. بدء تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر وحفل مسار إجباري

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

بدء تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر

يبدأ تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم على بوابة الحكومة المصرية، وينتهي الأحد المقبل.

استئناف فعاليات مهرجان الصيف الدولي السابع عشر

يستأنف مهرجان الصيف الدولي السابع عشر بمكتبة الإسكندرية فعالياته الثقافية والفنية، حيث يلتقي جمهور الإسكندرية مع فرقتي "مشروع نور" و"بشير".

حفل "مسار إجباري" على مسرح الحكي

يستضيف مسرح الحكي 1 بقلعة صلاح الدين حفلًا لفرقة "مسار إجباري"، ضمن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، كما يستضيف حفلًا للفنان محمد محسن في تمام الساعة العاشرة مساء.

الملتقى السادس لفن الكاريكاتير في قصر ثقافة المحلة الكبرى

يستضيف قصر ثقافة المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الملتقى السادس لفن الكاريكاتير، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويستمر الملتقى حتى 22 أغسطس الجاري.

ندوة لمناقشة رواية "الأسايطة" في مختبر السرديات بالإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ندوة لمناقشة رواية "الأسايطة" للأديب عادل سعد، يناقشها الناقدان الدكتور ثائر العذارى والكاتبة انتصار عبد المنعم، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات.

العرض المسرحي "كعب عالي" في مسرح البالون

يستقبل مسرح البالون، في تمام الساعة الثامنة مساء، العرض المسرحي "كعب عالي"، المشارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة.

ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "عازفة الكمان"

تعقد دار الشروق ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "عازفة الكمان" للكاتب والروائي أسامة غريب، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، بمكتبة مصر الجديدة العامة.

حفل فرقة "كيدز تالينت" في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفلًا لفرقة "كيدز تالينت"، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.