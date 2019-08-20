أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة جديدة لتكريم المتفوقين علميا بمراكز الشباب، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة في الاهتمام ببناء الإنسان المصري علميا وثقافيا، واعتبار عام 2019 عام التعليم في مصر إيمانا بأن العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته.

تأتي المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، تأكيدا على أهمية الدور المجتمعي لمراكز الشباب.

أعلن الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، عن إطلاق المبادرة تحت عنوان " تكريم المتفوقين علميا" بمراكز الشباب.

وأشار الصبروط إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على التنافس والتفوق العلمي، وذلك لتنشيط الدور المجتمعي لمراكز الشباب واعتبار مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية شريك أساسي في كل نواحي الحياة العامة.