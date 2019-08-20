علق مصدر رفيع المستوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، في واقعة رشوة تتعلق بعمله.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن الرقابة الإدارية كانت لديها شبهات حول بعض نشاطات أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ نحو 21 يوما، وأضاف أنه كان يعلم أن هناك شبهات وأنه يتم التحقيق فيها منذ فترة تجاوزت الـ15 يوما، وأن هناك شبهات تحيط به.

ونفى المصدر علمه بالتهم الموجهة إلى أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، لافتا إلى أن الشبهات قد تكون في قضايا تدخل باستخدام نفوذ.

وحول موقف المجلس ورئيسه من هذا الموضوع، قال إن خبر القبض على "سليم" لم يكن مفاجئا على الأقل لرئيس المجلس، فقد كان يعرف أن هناك تحقيقات تجرى حول شبهات تحوم حول أمين عام المجلس منذ 21 يوما، كما أخطرت الجهات المختصة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس بذلك.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم، القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، في واقعة رشوة تتعلق بعمله.