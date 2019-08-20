قال مبعوث الصين الخاص بسوريا، الثلاثاء، إنه من الممكن أن يعود نشاط تنظيم "داعش" المتطرف في سوريا لسابق عهده، وحثّ على تحقيق تقدم في العملية السياسية بين الرئيس بشار الأسد والمعارضة، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية".

وأضاف المبعوث الصيني الخاص شي شياو يان للصحفيين بعد محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا جير بيدرسن في جنيف: "هناك الآن خطر عودة نشاط تنظيمات إرهابية مثل داعش، نرى بعض المؤشرات.. هناك حاجة للانتهاء من الحرب على الإرهاب"، وفق ما نقلت "رويترز".

وكانت الخارجية الأميركية حذرت من المعطى نفسه، حين قالت إن التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق أعادت بناء نفسها "كما كانت في السابق"، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".

وكان الرئيس دونالد ترامب قال، في فبراير الماضي، إن الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف نجحوا في تحرير الأراضي السورية والعراقية من أيدي "داعش".

وبعدها، حذر رئيس المخابرات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، من أن آلاف المقاتلين كانوا مختبئين تحت الأرض لإعادة تجميع صفوفهم.

وفي يونيو الماضي، نشر مركز دراسات الحرب بواشنطن تقريرا قال فيه إن "داعش" لا يزال يحتفظ بشبكة مالية عالمية تمول عودته، وتمكنه من إعادة هيكلة عملياته للعودة.

وأضاف أن زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، كان "يعمل بشكل ممنهج على إعادة تشكيل التنظيم، للتحضير لموجة جديدة من العنف في المنطقة".