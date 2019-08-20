أستاذ اقتصاد: علماء مصر مركز اهتمام من القيادة السياسية

قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن تكريم الرئيس لعدد من علماء مصر، يأتي في إطار إعلان مصر عام 2019، أنه سيكون عام التعليم، وأخذت عدد كبير من المبادرات في إطار الاستراتيجية القومية للتعليم والبحث العلمي والابتكار.

وأضاف مسعود خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن علماء مصر هم مركز الاهتمام من القيادة السياسية والحكومة في الفترة الحالية، وأن مصر الجديدة التي يؤمن بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والمصريين تقوم على العلم، والذي يقوم بصفة خاصة على العلماء.

وتابع: مصر قامت بعدة أمور كثيرة في مجال التعليم، ليقود قاطرة التنمية بشكل حقيقي، خاصة أن التاريخ يؤكد دائما أن الحضارات تقوم على العلم، وأن الخطط الآن هى ربط دراسات التعليم العالي وخطط التنمية باحتياجات سوق العمل الإقليمية والدولية، وذلك من خلال الاهتام بجودة التعليم.

وأشار إلى أن ميزانية البحث العلمي بلغت 23 مليار جنية، بزيادة 22% عن العام السابق، وميزانية التعليم العالي والجامعات بلغت 43.5 مليار جنية بزيادة 7% عن العام الماضي، مؤكدا أن تطوير التعليم يحتاج تلكلفة، وأن الدولة المصرية والتعليم العالي تحركا فى عدة اتجاهات من خلال إنشاء عدد من الجامعات الإقليمية والأهلية والخاصة والدولية، الذي أصبح لها فروع في العاصمة الجديدة.