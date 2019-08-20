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استقبال تاريخي لأبطال منتخب اليد

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جلسة تشاور بين جامعتي أسيوط و"موسكو للاستكشافات الجيولوجية" لبحث التعاون

جلسة تشاور بين جامعتي أسيوط و"موسكو للاستكشافات الجيولوجية" لبحث التعاون

محافظ القليوبية يتفقد تطوير نادي القناطر ويفتتح محطتي معالجة صرف صحي

محافظ القليوبية يتفقد تطوير نادي القناطر ويفتتح محطتي معالجة صرف صحي

إنشاء مساجد جديدة بالمناطق النائية في الوادي الجديد

إنشاء مساجد جديدة بالمناطق النائية في الوادي الجديد

صور.. محافظ كفر الشيخ يعتمد 120 مليون جنيه لرصف الطرق

صور.. محافظ كفر الشيخ يعتمد 120 مليون جنيه لرصف الطرق

الحريري يستبعد توقيع عقوبات أمريكية على وزراء مقربين من حزب الله

الحريري يستبعد توقيع عقوبات أمريكية على وزراء مقربين من حزب الله

تجديد حبس عاطلين سرقا شقة وأحرقاها لإخفاء جريمتهما ببنها

تجديد حبس عاطلين سرقا شقة وأحرقاها لإخفاء جريمتهما ببنها

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عدسات وصور وثقت بطولات إنسانية في 2019

عدسات وصور وثقت بطولات إنسانية في 2019

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"السرطان والنوبات القلبية والجلطة".. الأرق يهدد الصحة بأمراض قاتلة

19 محطة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

19 محطة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

المعلق خالد خيري: جمعت معلومات عن ناشئي اليد قبل المونديال بـ 3 أيام

المعلق خالد خيري: جمعت معلومات عن ناشئي اليد قبل المونديال بـ 3 أيام

تنبأ قبل 50 سنة بتنمية المحمودية.. مريدو "الزرقاني" يروون ذكرياتهم مع صاحب المقام المنقول

تنبأ قبل 50 سنة بتنمية المحمودية.. مريدو "الزرقاني" يروون ذكرياتهم مع صاحب المقام المنقول

بعد عيد الأضحى.. إليك الإجازات الرسمية المتبقية هذا العام

بعد عيد الأضحى.. إليك الإجازات الرسمية المتبقية هذا العام

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