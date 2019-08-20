أكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أنه في إطار العمل التنموي الذي تقوم به الجمعية، ومن أجل رفع العبء عن الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، قدمت الجمعية 6878 مشروعا تنمويا بمحافظة سوهاج، متمثلة في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي.

وأوضح "فؤاد" أن الأورمان وزعت 1650 قرضا حسنا للشباب الغير قادر ومعدومي الدخل من مراكز وأبناء المحافظة، وذلك دعمًا للشباب ومراعاة للبعد الاجتماعي لهم، وجرى تسليم 4787 رأس ماشية، وتسليم 441 كشكا، وأنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب.

وأشار مدير عام الجمعية أن محافظة سوهاج تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفا أن الجمعية تجري مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل، ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام ، حيث تجرى بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة.

وأكد أن الجمعية مازالت مستمرة في تقديم مساهماتها لغير القادرين بالمحافظة من خلال عدد من المشروعات التي تقدمها، والتي تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر، وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.