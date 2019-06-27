أطلقت جمعية الأورمان قوافلها العلاجية، في قرية كوم بصل وعزبة المرجوشي التابعين لمركز مطاي، بمحافظة المنيا، اليوم، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ الإقليم.

وقال اللواء ممدوح شعبان مديرعام الجمعية، إن القافلة العلاجية التي نظمتها الجمعية، وُقِّعَ خلالها الكشف الطبي على مرضى قرية كوم البصل وعزبة المرجوش، وأُجريت الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، وذلك استكمالًا لأنشطة الجمعية في مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تمامًا لشرائح غير القادرين بالمنيا.

وأوضح أنه بعد توقيع الكشف الطبي على الأهالي، صُرف العلاج الدوائى لمن يحتاج منهم، كما أجريت عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بـ"المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية، وزرع القرنية"، فضلا عن جميع عمليات القلب والخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان.