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استقبال تاريخي لأبطال منتخب اليد

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"الأورمان" تنفذ 8429 مشروعا تنمويا للأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

"الأورمان" تنفذ 8429 مشروعا تنمويا للأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

"الأورمان": 5346 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا بقنا

أكثر من 60 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

أكثر من 60 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

غلق 12 محلا مخالفا في باب الشعرية

غلق 12 محلا مخالفا في باب الشعرية

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سفر ثالث فوج من شباب الوادي الجديد للقاهرة ضمن رحلات البرنامج الرئاسي

مجازاة مسئول بشركة بترول استولى على 97 ألف جنيه

مجازاة مسئول بشركة بترول استولى على 97 ألف جنيه

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19 محطة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

19 محطة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

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المعلق خالد خيري: جمعت معلومات عن ناشئي اليد قبل المونديال بـ 3 أيام

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تنبأ قبل 50 سنة بتنمية المحمودية.. مريدو "الزرقاني" يروون ذكرياتهم مع صاحب المقام المنقول

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