وافقت نقابة المهن الموسيقية، على منح التصاريح الخاصة بحفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل، 23 أغسطس، بصفته عضوا بنقابة المهن التمثيلية، بعد أن تلقت خطابا بالموافقة من النقيب الدكتور أشرف زكي، في الوقت الذي تعهد فيه محمد رمضان بالظهور على المسرح بالشكل اللائق بما لا يتعارض مع قواعد النظام العام.

ويُحيي الفنان رمضان حفله الغنائي بعد الحصول على تصريح نقابة المهن الموسيقية بصفته عضوا عاملا في إحدى النقابات الفنية، وتحصيل الرسم النسبي المقرر قانونا.

وكانت نقابة الموسيقية قد انتهت قبل أيام، من مناقشة إحدى الشكاوى ضد الفنان محمد رمضان بخصوص حفله ااخلمقبل، وانتهت إلى تسوية كل الأمور المتعلقة به، ومنح التصاريح اللازمة.