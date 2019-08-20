تصدر المسلسل الهندي "زواج من نوع آخر" الذي يُعرض على شاشة "Zee Alwan Tv Channel" تريند بحث جوجل مؤخرا.

ويُعد "زواج من نوع آخر" مسلسل هندي جديد درامي اجتماعي رومانسي، عرض في الهند، على قناة "زي تيفي" الهندية للمرة الأولى في 6 فبراير 2017 وعدد حلقاته في الهند 176، عبارة عن جزء واحد، اما في الوطن العربي "جزأين"، ويعتبر من المسلسلات الطويلة.

وتدور قصة المسلسل حول فتاة أرملة، تُدعى "سومان"، وتتزوج ثانية من شاب يدعى "رانفير"، وتتخطى جميع عادات وتقاليد الأرامل، ليصبح لديها "حماتين".

مسلسل زواج من نوع آخر بطولة "سونالي نيكام" الذي يجسد دور "سومان"، وكذلك "أبهيشيك مالك" الذي يجسد دور "رانفير".