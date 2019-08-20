ارتفعت حصيلة هجوم استهدف قاعدة عسكرية في شمال بوركينا فاسو، الإثنين، إلى 24 قتيلا، كما أعلن الجيش الثلاثاء في ضربة غير مسبوقة لجهوده في محاربة المتطرفين في البلاد.

وأعلنت القيادة العامة للجيش، في بيان الثلاثاء، إصابة 7 أشخاص وفقدان 5 آخرين.

وكانت الحصيلة الأولى للهجوم في كوتوغو بمحافظة سوم في شمال البلاد تشير إلى مقتل نحو عشرة عسكريين.

وأفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس أنّ "اجتماعا غير عادي لمجلس الدفاع" يعقد حاليا في العاصمة واغادوغو.

وقع هجوم الإثنين بعد أربعة أيام من غارة لمتطرفين على قرية في الشمال المضطرب ما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وتواجه بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسية السابقة التي تعد أحد أفقر دول العالم، هجمات منذ أربعة اعوام، خصوصا في شمال البلاد وشرقها. وقد أوقعت أكثر من 500 قتيل.