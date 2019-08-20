علق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على واقعة ضبط أحمد سليم، الأمين العام للمجلس، في اتهامه بالرشوة.

وقال رئيس المجلس، خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، إن واقعة الضبط جرت في تمام الساعة 9.45 صباحا بمكتبه من قبل هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف "قبل شهرين كان هناك ما يشير إلى شكوك حول تصرفاته"، مشيرًا إلى أنه وقبل القبض عليه جرى تقليص مهامه بقدر الإمكان.

واختتم "القضية الآن في النيابة وهي قيد التحقيق".

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم، القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، في واقعة رشوة تتعلق بعمله.