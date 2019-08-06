قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن تنظيم داعش الإرهابي يمتلك مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار، بقيت معه بعد زوال "الخلافة" في العراق وسوريا، وأن التنظيم سيوجه هذه الأموال لدعم أعمال إرهابية داخل العراق وسوريا وغيرهما، وذلك حسبما أفادت"روسيا اليوم".

وقدم "غوتيريش" تقريره حول هذة الأموال إلى مجلس الأمن أمس الاثنين، والذي يتضمن التهديد الذي يمثله التنظيم، أن انخفاض وتيرة الهجمات التي يشنها قد يكون مؤقتا.

وأكد ثقته بقدرة التنظيم على توجيه هذه الأموال لدعم أعمال إرهابية داخل العراق وسوريا وخارجهما عبر شركات غير رسمية لتحويل الأموال، وتمتعه بالاكتفاء الذاتي المالي عبر شبكة من المؤيدين والجماعات التابعة له في أماكن أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.