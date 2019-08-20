أعرب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن سعادته البالغة بمنتخب مصر للناشئين لكرة اليد بعد الفوز ببطولة العالم، موضحًا أنها قصة نجاح مصرية خالصة، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كّرم اللاعبين اليوم وأعرب لهم عن تقدير الدولة وتقديره الشخصي للنجاح الكبير الذي تحقق لأول مرة في تاريخ الدول العربية والأفريقية بالحصول على بطولة العالم.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "غرفة الأخبار"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن سر نجاح منتخب الناشئين في حصد هذه البطولة هو العمل الجماعي الدؤوب، وهو ما يؤكد عليه الرئيس السيسي في كل مؤتمرات الشباب، وخاصة عند تكريم منتخب الشباب لكرة اليد والذي حصل على برونزية العالم مؤخرًا، مؤكدًا أن الرئيس طالب منتخب الناشئين بالاستمرار على هذا النجاح والحفاظ على المكانة التي وصلوا إليها.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يؤكد على ضرورة تنمية الكوادر البشرية وتعتمد على حسن اختيار العناصر البشرية، والتدريب والتأهيل ثم المتابعة، وكل هذه العناصر توفرت وتحققت في منتخب الناشئين لكرة اليد، موضحًا أن الشعب المصري عرف هؤلاء اللاعبين وعرف أسمائهم، وهذا تشجيع من أجل تحقيق بطولات أخرى، والجهاز الفني الخاص بمنتخب الناشئين جهاز فني وطني مصري خالص.

وأوضح أن منتخب الناشئين أصبح قدوة للشباب المصري، ويجب الاستمرار على هذا المستوى من أجل تحقيق بطولات جديدة وأن يكونوا دعامة للمنتخب الأول لكرة اليد، كما وجه السيسي التحية للجهاز الوطني لمنتخب ناشئين كرة اليد، خاصة أنهم كانوا لاعبين كبار على مستوى اللعبة وأكد الرئيس تقدير الشعب لكل من يرفع اسم مصر عالميا.

عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين

ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن اللاعبين والجهاز الفني ورئيس الاتحاد كرة اليد أعربوا عن شكرهم وامتنانهم وتشرفهم بلقاء الرئيس وأن الرئيس مهتم بالرياضة وأن تكريمهم حافز كبير لهم للاستمرار وبذل مزيد من الجهد.

وتمكن منتخب مصر ناشئين لكرة اليد، بالتتويج ببطولة كأس العالم لمواليد 2000، مساء الأحد الماضي، في البطولة التي أقيمت في مقدونيا، بعد الفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة 32- 28 في المباراة النهائية.