قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين الحاصل على بطولة كأس العالم.

ووصلت البعثة المصرية من منتخب كرة اليد للناشيئن الحاصلين على بطولة كأس العالم إلى مطار القاهرة، صباح اليوم، بعد انتهاء منافسات البطولة التي أقيمت في دولة مقدونيا.

وتمكن منتخب مصر ناشئين لكرة اليد، بالتتويج ببطولة كأس العالم لمواليد 2000، مساء الأحد الماضي، في البطولة التي أقيمت في مقدونيا، بعد الفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة 32 / 28 في المباراة النهائية.