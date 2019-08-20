أصدرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادي، بيانا تنعى فيه الشاعر الراحل حبيب الصايغ.

وجاء فى نص البيان، أنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر رحيل الشاعر العربي الكبير حبيب الصايغ، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، الذي لم يدخر جهدًا في إثراء واقعنا الثقافي العربي بروح الإنسان وحصافة المفكر ورؤية الشاعر العظيم".

وأضاف البيان، أنه "قد كان – رحمه الله- مثالاً للخلق الطيب والفكر القويم، وتشهد أوساطنا الأدبية للرجل بدفاعه الدائم عن الإبداع والمبدعين في كل ساحاتنا العربية دون الانحياز لقُطر على حساب آخر.وتابع البيان وقد بذل جهودًا حثيثة في سبيل رأب الصدع بين الاتحادات العربية تجنبًا للتشظي والتشرذم والانقسام، فلم يُحابِ أحدًا ولم يُعلِ سوى ما من شأنه إعلاء القانون والسلوك السليم".

وواصل: كما تشهد له الدوائر الثقافية والمؤسسات الرسمية كافة بعروبته ودفاعه عن قضايا أمته والحفاظ على الهوية والتاريخ والجذور.وإذ ينعى رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وأعضاء مجلس إدارتها فارسًا نبيلاً أعطى للثقافة ما تستحقه، ولمكتبتنا العربية ما هي أهل له؛ فإننا نتقدم إلى دولة الإمارات، واتحاد كتاب الإمارات وأسرة الفقيد بخالص العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.