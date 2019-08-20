كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل اجتماعه مع وزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت، لمتابعة جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وذلك خلال حواره مع كاميرا نشرة "أخبار TeN"، التي تعرض على شاشة "TeN".

وأكد عبدالغفار، أن جميع الجامعات المصرية والتي يبلغ عددها 27 جامعة تتطور حاليا حتى تصل إلى مرحلة الجامعات الذكية، أو الجامعات من الجيل الرابع وهي الجامعات المنتجة.

وأضاف "عبد الغفار"، أن هذا لن يتحقق إلا بتطوير حقيقي على أرض الواقع في كل مجالات تكنولوجيا المعلومات، كما أن وزارة التعليم العالي تساهم مع الدولة في تطوير تكنولوجيا المعلومات من خلال كليات الحاسبات والمعلومات وكذلك كليات أخرى معنيه بعلوم الحاسب الآلي فضلًا عن كليات الهندسة.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين الدولة والوزارة فيما تحتاجه الدولة من سوق العمل والتخصصات، التي يتطلبها سوق العمل من أجل قيام الوزارة بتدريب طلاب الجامعة على أداء مهام هذه الوظائف.

وأوضح أن تكنولوجيا المعلومات هو المستقبل في كل التخصصات سواء في الطب والهندسة والتجارة أو في الإعلام، تكنولوجيا المعلومات دخله في كافة المجالات.