تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عن إعلان المطربة اللبنانية إليسا، اعتزالها المجال، بعد إصدار ألبومها الجديد، مشيرا إلى أن إشارتها إلى وجود مافيا في سوق الغناء، صحيح، وهناك الكثير من المطربين يملكون شركات لتوزيع أغانيهم.

وأضاف طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن اليسا شخصية جريئة، ومن أفضل الأصوات، والدليل على ذلك عندما أعلنت إصابتها بمرض السرطان واجهته وانتصرت عليه، موضحًا أن خبر إعلان اعتزالها ليس دعاية لألبومها الجديد، وهي لا تكذب ولا تتجمل.

وواصل حديثه: "أؤكد أن إليسا ستتراجع عن قرار الاعتزال بعد أيام قليلة، فالقرار كان رد فعل سريع لحالة من الغضب، عندما يشعر الإنسان بالغضب أو الظلم، يتخذ قرارات انفعالية".

وكانت إليسا قد أشارت إلى أنها تستعد لألبومها الجديد، وقالت: "أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة. والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي. إنني أعلن ذلك بقلب شديد، ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".