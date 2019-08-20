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اتحاد الأدباء والكتاب العرب ينعى حبيب الصايغ: رحيله خسارة فادحة

اتحاد الأدباء والكتاب العرب ينعى حبيب الصايغ: رحيله خسارة فادحة

الجمعة.. ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "ورد الجليد" لأحمد الخميسي

الجمعة.. ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "ورد الجليد" لأحمد الخميسي

محافظ مطروح يطالب بتكثيف أعمال النظافة بالمستشفى العام

محافظ مطروح يطالب بتكثيف أعمال النظافة بالمستشفى العام

صور وفيديو.. "آثار مصرية" على كوكب المريخ تحير العلماء

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