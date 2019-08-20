قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل دائما أي مصري يرفع اسم مصر خارجيا "اللي بيرفع اسم البلد الرئيس بيستقبله.. ومنتخب مصر لكرة اليد مستقبلهوش وبس، دا كرمه بوسام الرياضة من الطبقة الأولى".

وأشار "موسى" خلال تقديمه لبرنامجه "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى استقبال الرئيس لأبنائه اليوم من أبطال كرة اليد للناشئين: "دول الرجالة اللي شرفوا مصر، متشكرين ليكم أحنا بنحييكم.. فرحتوا مصر وهنفضل نحييكم كل يوم".

وأوضح أن هناك فارقا كبيرا بين من جرى تكريمهم اليوم، ومن خرجوا من بطولة كأس الأمم الأفريقية: "بتكلم على منتخب كرة القدم علشان أضايقهم.. اللي ميعملش حاجة لبلدي أنا أضايقه واللي يعمل نحتفل بيه ونشيله على راسهم".

وأكد الإعلامي، أن المنتخب الأول لكرة القدم خذل 100 مليون مصري، وشن هجوما على لاعبي كرة القدم بالمنتخب مصر والاتحاد المصري لكرة القدم "بصوا على دول شوفوا الخيبة الكبيرة بتاعتكم، ومحمد صلاح مش بيكذب، ولكنه خذلنا مثل باقي المنتخب".