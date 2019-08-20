تفقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح المواقع المقترحة لإقامة مركز لعلاج الكلى داخل مستشفى مطروح العام، وفصله عن المستشفى العام مع عمل بوابة خاصة به للتيسير على المرضى في إجراء التحاليل والفحوصات الطبية.

ووجه "الغرابلي" وكيل وزارة الإسكان بمطروح المهندس أحمد علي بالتعاون مع الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية بوضع التصميمات والتصور الهندسي مع مراعاة استيعاب زيادة أعداد ماكينات الغسيل والتوسعات المستقبلية، والاحتياجات الخاصة بمركز الكلى من أجهزة ومعدات طبية ووحدة معالجة المياه.

كما وجه المحافظ بدراسة طلب قدمته احدى المواطنات لزرع كلى لإبنتها البالغة من العمر 22 عاما.