قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إن المعهد تجري به الآن عملية توسعة لزيادة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأضاف أبو القاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، أنه جرى مد فترة الإصلاحات، التي تجريها شركة المقاولون العرب لشهرين، ووضع تصاميم جديدة لبعض المناطق بالمعهد.

وتابع أنه خلال الشهرين المقبلين ستقدم الخدمات بشكل أيسر وأسهل للمرضى بعد عمليات التوسعة.

وعن التبرعات أشار إلى أن بعضها وصل والبعض الآخر لم يصل حتى الآن، مشيرا إلى أن البعض أبدى رغبته في أن يتبرع عينيا للمعهد بإحضار الأجهزة المطلوبة.

وأوضح أن الموظفين يعملون بالمعهد في غير الأماكن المخصصة إليهم دون تذمر أو شكوى.