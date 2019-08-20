بتوجيهات السيسي.. أبرز جهود الدولة لدعم أسر الشهداء

دائما ما يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريم أسر الشهداء والمصابين وتوفر سبل الرعاية لهم، وآخرها ما حدث اليوم، حيث عقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

تفاصيل الاجتماع كشفها السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قائلا إن الرئيس وجَّه خلال الاجتماع بالاستمرار في الجهود المكثفة الجارية لتفعيل آليات عمل الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بحيث يحقق الهدف الذي أنشئ من أجله، تقديراً للتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الوطن لحماية الشعب المصري العظيم والتصدي للتحديات الإرهابية والأمنية التي تواجه مصر.

وفي التقرير التالي ترصد "الوطن" أبرز جهود الدولة لصالح أسر الشهداء..

قانون تعويض أسر الشهداء:

في فبراير الماضي، وافق مجلس النواب على نص المادة 6 من مشروع قانون تعويض أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية والمدنيين والخاصة بفرض ضريبة دمغة على بعض الأوراق والمستندات.

المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين:

تأسس عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، ويعتبر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين التابع لرئاسة مجلس الوزراء، هو الجهة الرسمية في مصر التي تختص بتقديم أوجه الدعم والرعاية والمساندة لأسر شهداء ومصابي الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لإعلاء كلمته، وتم تأسيسه انطلاقا من الحفاظ على أهداف ثورة 25 يناير.

إعفاء طلاب المدارس من المصاريف الدراسية:

في أغسطس 2017، أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا رقم (282) بشأن الإعفاءات المقررة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء، حرصًا من الوزارة على الاهتمام ورعاية أسر الشهداء.

وتضمن القرار إعفاء الطلاب من أبناء شهداء القوات المسلحة بالمدارس الحكومية من الرسوم الدراسية، ومقابل الخدمات، ورسوم الاشتراك بالرحلات، والمجموعات المدرسية، كما يتم استثناؤهم من شرط التقيد بالمربع السكني للالتحاق بتلك المدارس.

ووفقا للقرار السابق، يتم استثناؤهم أيضًا من شروط التحويل من التعليم الخاص للتعليم العام أي وقت من خلال العام الدراسي، إضافة إلى الطلاب المقيدين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من هذه الأسر، يتم إعفاؤهم مِن الرسوم الدراسية، ومبلغ التأمين للحاسب الآلي المحمول ويسلم الجهاز هدية للطالب، إضافة إلى استثنائهم من شرط التقييد بالمربع السكني.

إعفاء أبناء الشهداء من المصاريف الجامعية:

حصل ألف و486 من أسر الشهداء والمصابين على إعفاء تام من المصروفات الدراسية بالمدارس، وتم إعفاء ألف و834 من الأسر والمصابين من تحصيل المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وبرامج التعليم المفتوح، والمعاهد العليا وفوق المتوسطة، فضلاً عن تنظيم دورات محو أمية لتثقيفهم، وتأهيلهم لسوق العمل بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

كما أُصدرت 358 بطاقة تموينية لمن لا يمتلك بطاقة، وتنظيم رحلات لهم لشرم الشيخ والأقصر وأسوان، والسيرك القومى، ومسرح العرائس، فضلاً عن إقامة صالة "جمانيزيوم" لتأهيل أسر الشهداء والمصابين، وبعض التجهيزات الإدارية والملابس الرياضية، كما يتم استخراج صحف حالة جنائية خاصة بالمصابين والمستندات الدالة على الإصابة أو الاستشهاد بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتم إصدار 6 آلاف و134 بطاقة تعريف لأسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بالوزارة.

وحدات سكنية واشتراكات في وسائل المواصلات

خُصصت ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء والمصابين بمساحات 90 متراً، وفي مجال النقل تم استخراج 4 آلاف و215 اشتراك مترو أنفاق مجانياً لأسر الشهداء والمصابين، و3 آلاف كارنيه لهيئة النقل العام لركوب المواصلات مجاناً، و6 آلاف تذكرة مجانية للقطارات.

توفير الرعاية الصحية مجانا لأسر الشهداء بمستشفيات الجامعات:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، في تصريحات سابقة له، إنه التزاما بتوجيهات وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بأسر وأبناء الشهداء، فإن الوزارة تسعى لأن توفر المستشفيات الجامعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية، الرعاية الصحية لأسر الشهداء، وكذلك في العمليات الجراحية أو أي عمليات تستلزم تكاليف مرتفعة.

تعيين أبناء أسر الشهداء:

- يتم تعيين أبناء الشهداء والمصابين وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2804 ) لعام 2017 بشأن تخصيص نسبة 2% من مجموع وظائف كل وحدة لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية وشهداء الثورة ومصابيها.

وفي يناير الماضي، أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن بدء تسجيل بيانات أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية والأمنية بالجهات التابعين لها، تمهيدًا لإدراجهم في قاعدة بيانات موحدة لتعيينهم.

إعفاء من الضرائب:

قررت مصلحة الضرائب المصرية إعفاء أهالي قرية الروضة من الضرائب لعام 2017، والمتمثلة فى ضرائب عامة سيارات ومحلات وجميع أنشطة المبيعات، وذلك عقب حادث تفجير مسجد الروضة في نوفمبر 2017.