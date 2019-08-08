تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ورئيس البعثة الرسمية المصرية للحج، المرضى من الحجاج في مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى النور التخصصي، واطمأن على حالة الحجاج وتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

والتقى عبدالعاطي مديري المستشفيات الذين أفادوا بأنّ معظم الحجاج الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات حالتهم جيدة، وبينهم من يغادر المستشفى غدا، وتوفر السلطات السعودية عربات مجهزه لتفويج الحجاج الذين لا تسمح حالاتهم الصحية بتفويجهم في الباصات لأداء مناسك الحج بعرفة ومني.

وعقد وزير الري اجتماعا في غرفة العمليات الرئيسية لبعثة الحج واطلع علي الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها البعثة، لضمان قيام الحجاج لأداء المناسك في سهولة ويسر، ثم أجرى زيارة لأفواج الحجاج من أسر الشهداء.