فيديو للمتهم بالاعتداء على مواطن أمام أبنائه بالساحل: غير صحيح.. شوفوا الكاميرات

قال مواطن يُدعى شندي يحيى، إن ما تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن اعتدائه على مواطن آخر بالضرب والسب أمام أبنائه بسبب ركن سيارته في أحد "الجراجات" بالساحل الشمالي، لا أساس له من الصحة، وأنه لم يعتدِ على أحد، وذلك عبر مقطع فيديو له على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك".

وقال يحيى، إنه لم يكن ينوي في البداية الرد على هذه الواقعة، ولكنه أراد توضيح الحقيقة بسبب كثرة تداول الأمر على مواقع التواصل، حيث ذكر أنه كان بصحبة زوجته وأولاده في الساحل الشمالي لقضاء عطلة الصيف وكان معه في السيارة وقت الواقعة خمسة أطفال "4 أولاد وبنت"، فضلًا عن وجود زوجته في السيارة، بينما الطرف الثاني والذي زعم البعض أنه جرى الاعتداء عليه كان معه في السيارة طفل أو طفلان فقط.

وأوضح أن الأزمة بدأت "حينما أردت ركن السيارة من أجل الدخول لأحد المحلات لشراء بعض الأطعمة، ولم يحدث أي ضرب أو اعتداء عند ركن السيارة كما يدعي البعض"، مؤكدًا أنه فوجئ بمنشور على السوشيال ميديا متداول بكثرة عن واقعة اعتداء لم تحدث، "الأمر لم يكن به واقعة من الأساس، والبوست اللي نزل على الفيس بوك كان دون دليل".

وبشأن تفاصيل الواقعة، أكد أنه أثناء انتظاره لسيارة تخرج من الجراج من أجل ركن سيارته، فوجئ بوجود سيارة مسرعة دخلت فجأة من أجل الركن، رغم أنه أعطى إشارة انتظار بأنه سيقوم بالركن في هذا المكان، لدرجة أن الشخص الذي خرج بالسيارة من الجراج أبلغ الشخص، الذي دخل بسرعة هائلة أن هناك شخصا آخر ينتظر الركن.

وتابع: "نزلت من السيارة وروحت له، قلت له ينفع يعني اللي حصل ده، اتناقشنا مع بعض، كان فيه عصبية في الكلام آه، بس مكانش فيه مد إيد ولا ضرب ولا حاجة من اللي قالوا عليها دي، الكلام ده كان العصر كنت نازل عشان نشتري حاجات ونروح البحر، وأنا بتكلم مع الراجل قالي أنا جاي في طريقي ولاقيت الركنة فاضية وركنت، أسلوبه ضايقني، قولتله بعد إذن حضرتك ارجع عشان أركن لأني جاي الأول وهركن، وأنت هترجع، الناس اللي في البارك ساعتها قالوا للراجل التاني انت غلطان والراجل رجع، دي القصة كلها".

وواصل: "الراجل ده نزل معايا ودخلنا السوبر ماركت بس مكلمناش بعض، كل واحد في حاله، هو معاه الطفلين وأنا معايا أسرتي واشترينا حاجتنا وطلعنا على البحر، منين بقى الناس تقول كان فيه ضرب مبرح، وابنه عمل بي بي على نفسه".

وواصل: "الكلام ده محصلشي بيني وبينه، الكلام بيني وبين الراجل كان ضيق جدا، الكاميرات بتقول الكلام ده، الكاميرات الخارجية للبارك موجودة وفيه 50 محل، وبعدين أنا أضرب منين أنا معايا 5 أطفال، وبعدين بي بي ايه اللي طفل الراجل عمله، محصلش طبعا، هو راجل محترم هو مغلطش فيا بس كان مصمم يركن، لما الناس كلها غلطته رجع من الركن".

غضب بين رواد فيس بوك بسبب اعتداء رجل على أب أمام أبنائه بسبب ركن سيارة

وتابع: "لما حضرتك شجاعة كنتي وقفتيني طالما افتريتي على الراجل، لو واحد على كرسي بعجل وشاف طفل بيعيط بسبب مشاجرة هيموت تحت العربية ولا يمشي الراجل اللي اعتدى، فين الراجل اللي المفروض اتهان، الراجل ده معملش إجراء قانوني ليه، عارفه لو كان الراجل مشي ومدخلش السوبر ماركت كانوا قالوا خاف ومشي، بس الحمد لله دخل السوبر ماركت وولاده والكاميرات جيباهم يعني مش معقول السوبر ماركت الكبير ده الكاميرات فيه هتبقى عطلانة".