تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، من تحرير مناطق جديدة في جبهة الصفراء شمال محافظة صعدة شمالي اليمن- بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت وزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش حررت منطقتي عار والنقعة، وجبل العدا في مديرية صفراء بالمحافظة، بعد دحرها لعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تلك المناطق.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا الإرهابية، مبينة أن المواجهات كبدت مليشيا الحوثي المتمردة خسائر كبيرة في العدد والعدة.