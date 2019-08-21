"الصحة": الدولة توفر علاج الأمراض النفسية بسعر مخفض وبالمجان للمواطنين

توفر الدولة علاج الأمراض النفسية بسعر مخفض للمواطنين ولبعض الحالات بالمجان، حسبما ذكرت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث ذكرت أن هناك تعليمات من وزارة الصحة بالاهتمام بالصحة النفسية للمواطن، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "on e".

وأضافت "عبد المقصود"، أنه تم تدريب أطباء الأسرة مبدئيا في 3 محافظات على الأمراض النفسية الشائعة في مصر من أجل الاهتمام بالصحة النفسية على غرار كل دول العالم المتقدم، مؤكدة أن ما يحدث الآن يُعد نقلة كبيرة جدًا في تاريخ الطب النفسي بصفة خاصة، والطب بشكل عام.

وأشارت رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن طبيب الأسرة تم تدريبه على علاج الاكتئاب والقلق والمشكلات الصحية، مؤكدة أن خدمات الرعاية الأولية تزيح هم ذهاب المريض إلى الدكتور النفسي، وأن يُقال عليه مختل.

وأوضحت أنه تم تدريب 270 طبيب أسرة مبدئيًّا في 3 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية ودمياط، على التعامل مع الأمراض النفسية الشائعة والبسيطة والخطيرة المنتشرة في مصر، والتي تحتاج إلى علاج فوري، كما يتم تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين.