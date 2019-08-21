طبيب نفسي يحلل شخصية مرتكبي واقعة تعذيب معاق بالشرقية: يعانون من اضطرابات

تعرض شاب يعاني من إعاقة ذهنية، لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل.

وأظهر فيديو تم تداوله على فيس بوك، واقعة الاعتداء على الشاب في جميع أنحاء جسده، فيما لم تشفع توسلاته للجناة بالتوقف عن ضربه.

وعن التحليل النفسي لمرتكبي هذا الفعل، قال الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، إن مثل هذه التصرفات لا تخرج من شخصية سوية أبدا، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص يعانون من اختلال في الشخصية ومشكلات نفسية.

وأضاف فرويز لـ"الوطن"، أنه من المرجح أن يكون التفسير النفسي لهذه الشخصيات التي تقوم بهذا الأفعال، إما شخصية "سيكوباتية"، وهي تتسم باللامبالاة وعدم الاهتمام بتوابع التصرفات وتقديرها.

وأكد أستاذ الطب النفسي، أنه من المرجح أيضا يكون مرتكبو هذا الفعل من الشخصيات "الحدية" والتي تعاني من اختلال نفسي وعدم الاتزان في التصرفات وتتسم بالاندفاع والسلبية.

وتابع أن علاج هذه الشخصيات بالجلسات النفسية، والتي تهدف لتعديل السلوك لا لتغير الشخصية، والتي تكون على يد أطباء متخصصين، ويبحث الطبيب عن دوافع بناء الشخصية ومواطن الخلل بها، وربما يصل لعلاج هذه الحالات لسنوات.