عاجل.. ارتفاع عدد المضبوطين في واقعة معاق الشرقية لـ 6 أشخاص

ارتفاع عدد المضبوطين في واقعة الاعتداء على معاق الشرقية لـ 6 أشخاص

قال مصدر أمني في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية إنه تم ضبط 3 من المتهمين الذين ظهروا خلال فيديو يعتدون بالضرب على شاب معاق، وذلك بعد ضبط 3 آخرين في وقت سابق ليرتفع الإجمالي لـ 6 أشخاص.

وأشار إلى أنه فور تداول الفيديو جرى إرسال قوة من الشرطة إلى قرية كفر إبراش، للتحري بشأن واقعة اعتداء عدد من الأشخاص بالضرب على شاب معاق ذهنيا.

وتعرض شاب يعاني من إعاقة ذهنية، لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل، فيما لم تشفع توسلاته للجناة بالتوقف عن ضربه.

وأثار الفيديو غضب رواد السوشيال ميديا، وطالبوا جهات الأمن، بالتحرك وضبط المتورطين في الحادث وتقديمهم للعدالة.

وكانت أغلب التعليقات على المقطع: "حسبي الله ونعم الوكيل"، فيما قال أحد المعلقين: "ربنا يرزقهم بأولاد زيه وبنفس الحالة دي، بالنسبة للحيوان اللي بيصور بدل ما يصور وينشر الفيديو ويقول يا عيني كان ممكن يدافع عن الولد ويبعده عنهم".

وقال آخر: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيفتري على أي حد من ذوي الاحتياجات الخاصة ويرزقه بأولاد كدا عشان يجرب مرارة حرقة الأهل على أولادهم، إن دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك".

بينما طالب أحد المواطنين الحكومة المصرية بمحاسبة هؤلاء المعتدين وحبسهم، فيما قام آخر بعمل تضمين للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، أملًا في تحديد هوية المعتدين وتقديمهم للعدالة.