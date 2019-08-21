جمعية لذوي الاحتياجات تقدم بلاغا بواقعة معاق الشرقية: لا تنازل عن حقه

قال أحمد عامر، رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة لتحدي الإعاقة بالشرقية، والمشهرة برقم 5341 لسنة 2018، وعضو الاتحاد النوعي لذوي الإعاقة، إن الجمعية تقدمت ببلاغ للشرطة فور انتشار فيديو الاعتداء على شاب يعاني من إعاقة ذهنية، داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل.

وأضاف عامر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن عدد الأشخاص الذين اعتدوا على الشاب 5 أفراد استغلوا ضعفه وإعاقته، ألقت قوات الشرطة القبض على اثنين منهم، مؤكدًا أن الجمعية لن تتنازل عن البلاغ المقدم، حتى لو تنازل أهل الشاب لأن الجمعية وفقًا للقانون مسؤولة عن الشاب، وأن الجمعية ستتوجه في صباح الغد إلى منزل أسرة الشاب في قرية أبراش.

ولفت رئيس الجمعية إلى أن تكرار تلك الحوادث في الفترة الأخيرة يعود إلى قلة الوعي في الشارع، حيث يظن الكثيرون أن ذوي الإعاقة الذهنية لا يشعرون بالألم، مشيرًا إلى أن الحد من هذه الحوادث يكون عن طريق تبني الدولة لحملات توعية وإرشاد أسري بحقوق ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم وتفعيل قانون ذوي الإعاقة.

عامر أكد أيضا أن جمعيته تقوم بدورها في حدود الإمكانيات المتاحة لها والقانون، عن طريق العمل على 4 محاور، هي التأهيل والتدريب والتثقيف والتوعية لذوي الإعاقة وأسرهم وتعليمهم الثبات حين التعرض لمواقف مشابهة، موضحًا أنهم يمارسون دورهم من خلال النزول للمدارس وأماكن التجمعات للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة.