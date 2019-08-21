الديهي: تكريم الرئيس لمنتخب ناشئي اليد تأكيد على أن "من جدَّ وجد"

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الاستقبال الجماهيري الضخم للاعبي منتخب كرة اليد للناشئين.

وقال الديهي خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، إن هناك احتفالات شعبية واستقبالا جماهيريا حافلا للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين الذي رفع رأس مصر عاليًا بعد تتويجه ببطولة كأس العالم بالأمس، وأثبت أن الشعب المصري قادر على إنتاج نجوم من ذهب.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم لاعبي المنتخب بالقصر الرئاسي، ومنحهم نيشان الرياضة من الدرجة الأولى، وهو خير تكريم لهم، معقبًا: "تحدث معهم حديث أب لأبنائه، ونصحهم وشكرهم وأكد لهم أنهم رفعوا رأس مصر، وناشدهم بالاهتمام بتعليمهم بقدر اهتمامهم بكرة اليد"، متابعًا أن تكريم الرئيس للمنتخب رسالة للجميع، تأكيد أن من جدَّ وجد ومن زرع حصد.