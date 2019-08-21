نشأت الديهي: مشروع الصوب أكبر وأضخم مشروع للزراعات المحمية في العالم

علق الإعلامي نشأت الديهي، على مشروع الزراعات المحمية في محافظتي بني سويف والمنيا، واصفًا المشروع بأنه أكبر وأضخم مشروع للزراعات المحمية في العالم أجمع على مساحة 62 ألف فدان.

وقال الديهي خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN": "شيء مفرح للغاية، انتظرناه منذ سنوات طويلة، هيغير شكل الصعيد"، مضيفا أن هذا المشروع يساهم في توفير فرص عمل مباشرة لأبناء الصعيد، ويعمل به ربع مليون مواطن من أبناء الصعيد.

وأكد الديهي أن ما يحدث معركة تنمية حقيقية بمحافظات الصعيد، وهناك جيوش تتحرك في الصحراء لإحداث تنمية حقيقية للصعيد، معقبًا: "الصحراء في مصر فرحانة دلوقتي".