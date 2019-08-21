استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بيتر ريدل رئيس مجلس إدارة شركة Rohde & Schwarz الألمانية ووفد مرافق، لبحث موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

بحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية التعاون المشترك في إنتاج البوابات الأمنية وأجهزة الكشف على الحقائب، وتم التنويه إلى أنّه سبق التعاون مع الشركة الألمانية في تصنيع أجهزة اتصالات بشركة بنها للصناعات الإلكترونية "مصنع 144 الحربي"، إذ صنّعت الشركة 20 ألف جهاز اتصالات لاسلكي حتى تاريخه، بالتعاون مع الشركات (الأمريكية/الألمانية/الفرنسية/ النرويجية).

وتناول اللقاء ما تمتلكه شركة بنها من خطوط لإنتاج وتصنيع بعض مكونات وأجزاء الأجهزة الأمنية، مثل "البوابات الأمنية الإلكترونية، أجهزة الكشف على الأمتعة، جهاز الكشف عن المعادن اليدوي، كاميرات المراقبة، وغيرها من المنتجات والأجهزة الأمنية".

وأوضحت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان عنها: "وتم التأكيد على حرص الوزارة على تطوير منتجاتها من الأجهزة الأمنية من خلال الاستفادة بخبرة الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها شركة رود أند شوارتز، بهدف تعميق التصنيع المحلي لهذه الأجهزة، وسد احتياجات الدولة منها والتصدير للدول المحيطة، وذلك في إطار تنفيذ خطة ورؤية الوزارة المتمثلة في استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لخدمة مؤسسات الدولة والمساهمة في مواجهة التحديات الأمنية".

وأضاف البيان: "تم التأكيد على السعي الدائم للوزارة لتطوير منتجاتها بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة، وكذا تبادل الخبرات بين المهندسين والفنيين العاملين بشركات الإنتاج الحربي ومختلف الشركات العالمية".

من جانبه أوضح بيتر ريدل رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية، أنّ Rohde & Schwarz شركة عالمية تعمل في مجال إنتاج الأجهزة الأمنية ومعدات الاختبار الإلكترونية والبث والأمن السيبراني، مؤكدا أنّ الشركة تسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية وتعاون طويل المدى مع "الإنتاج الحربي"، من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعة والتدريب والاستثمار، ومن ثم التوسع نحو أسواق دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفا بيان وزارة الإنتاج الحربي إلى أنّ التحديات الأمنية التي تواجهها مختلف الدول في الفترة الحالية، تتطلب زيادة الإنتاج لهذه الأجهزة الأمنية.

وأشاد ريدل بالدور البارز لوزارة الإنتاج الحربي، لدعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير، مضيفا أنّ ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وفنية عالية، وما تمتلكه Rohde & Schwarz الألمانية من خبرات تقنية عالية في مجال تصنيع الأجهزة الأمنية، يمهدان الطريق لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

وفي نهاية اللقاء تم توجيه الدعوة لوفد من الشركة الألمانية، بزيارة عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية بها على أرض الواقع، وتحديد آليات تفعيل موضوعات التعاون المقترحة بين شركات الإنتاج الحربي والشركة الألمانية.