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استقبال تاريخي لأبطال منتخب اليد

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أمريكا: مستعدون للتوصل لاتفاق مع طالبان لسحب جنودنا من أفغانستان

أمريكا: مستعدون للتوصل لاتفاق مع طالبان لسحب جنودنا من أفغانستان

أهالي أسيوط يحتفلون بالليلة الختامية لمولد السيدة العذراء بدرنكة

أهالي أسيوط يحتفلون بالليلة الختامية لمولد السيدة العذراء بدرنكة

سعر اليورو اليوم الأربعاء 21-8-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الأربعاء 21-8-2019 في مصر

مدبولي لـ"مصنعي الميكروباصات": حولوها للعمل بالغاز الطبيعي

مدبولي لـ"مصنعي الميكروباصات": حولوها للعمل بالغاز الطبيعي

ضبط 7.5 طن مخلفات بترولية وزيوت معدنية مستعملة في البحيرة

ضبط 7.5 طن مخلفات بترولية وزيوت معدنية مستعملة في البحيرة

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21-8-2019 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21-8-2019 في مصر

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